Edirne'de belediye seralarında yetişen çiçekler toprakla buluşacak

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye seralarında tohumdan yetiştirilen rengarenk mevsimlik menekşelerin toprakla buluşacağını söyledi.

Gürkan, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamada, 300 bin mevsimlik menekşeyi tohumdan yetiştirdiklerini belirtti.

Belediye seralarında üretilen mevsimlik çiçeklerle belediye bütçesine önemli katkılar sağlandığı ve kaynakların daha verimli kullanıldığını anlatan Gürkan, şöyle konuştu:

"Belediye seralarında üretilen 8 farklı renkteki 300 bin kışlık menekşe, peyzaj ve ıslah çalışmalarında kullanılacak. Belediyemiz uzun süredir kendi çiçeklerini kendi seralarında üretiyor. Kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz çiçeklerle belediye bütçesine önemli katkılar sunuyoruz."

Gürkan ardından çiçeklerin yetiştirildiği alanda inceleme yaptı.

Haberi Kaydet