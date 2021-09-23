Belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi

AA - Haberler | Güncel

Edirne'de daha önceki yıllarda görev yaptığı bandoyu ziyaret eden trompet sanatçısı emektar müzisyene, Edirne Belediye Bandosu'nun sürprizi duygusal anlar yaşattı.

İSTANBUL (AA) - Edirne'de daha önceki yıllarda görev yaptığı bandoyu ziyaret eden trompet sanatçısı emektar müzisyene, Edirne Belediye Bandosu'nun sürprizi duygusal anlar yaşattı.

Edirne Belediye Bandosu'nda 1955 - 1965 yılları arasında görev yapan Mişel Ovadya (83) yıllar sonra görev yaptığı bandoyu ziyaret için yaşadığı İstanbul Büyükada'dan Edirne'ye geldi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan makamında ağırladığı Ovadya'ya bando kıyafeti armağan etti.

Gürkan'ın belediye çıkışına kadar uğurladığı Ovadya'ya bu sırada bando sürpriz yaptı.

Belediye Bandosu belediye bahçesinde Ovadya için mini bir konser verdi. Duygu dolu anlar yaşayan Ovadya belediye bandosuna özlediği şarkıları, marşları çaldırdı, onlara eşlik etti.

Belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi

Belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi

Belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi

Belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi

Belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi

Belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi

Belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi

Belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi
AA - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

 Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

 İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek

İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Gülben Ergen Burak Yamantürk
Spor Hamit Altıntop Stefan Kuntz Ali Palabıyık Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:01:54. #1.17#