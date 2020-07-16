Edirne'de belediye bahçesinde 'koronavirüs' önlemli ilk nikah kıyıldı
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Edirne'de belediye bahçesinde 'koronavirüs' önlemli ilk nikah kıyıldı

EDİRNE'de nikah törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediye binasının bahçesinde gerçekleştirmeye başladı.

Edirne'de belediye bahçesinde 'koronavirüs' önlemli ilk nikah kıyıldı
16.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:15

EDİRNE'de nikah törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediye binasının bahçesinde gerçekleştirmeye başladı. Sefa ve Merve Ar çiftinin arasında gerçekleştirilen ilk nikahı ise Belediye Başkanı Recep Gürkan kıydı.

Türkiye genelinde pandemi sürecinde halka kapalı olarak gerçekleştirilen nikahlar, normalleşme süreciyle birlikte tedbirler kapsamında davetlilerin katılımıyla yapılmaya başladı. Edirne Belediyesi de, katılımı artırmak ve riski azaltmak amacıyla nikahları açık alanda yapma kararı aldı. Kararın ardından belediye, başkanlık binası bahçesinde Selimiye Camii manzarası ve çiçekli dekorlar eşliğinde nikah noktası oluşturdu. Sefa ve Merve Ar çiftinin arasında gerçekleştirilen ilk nikahı ise Belediye Başkanı Recep Gürkan kıydı.

'ÜLKEDEKİ EN MUHTEŞEM BAHÇELERDEN BİRİNE SAHİBİZ'Nikahtan sonra konuşan başkan Gürkan, amaçlarının daha sağlıklı bir şekilde vatandaşların da katılabileceği bir nikah ortamı yaratmak olduğunu söyledi. Gürkan, "Pandemi sürecinde biliyorsunuz nikahlar durmamıştı ama nikah salonlarında, gelin-damat ve ailelerden anne ve baba dışında kimse alınmıyordu. Normalleşmeye geçtiğimizde bu süreç biraz daha normalleşti ama o bildiğimiz onlarca, yüzlerce davetlimizin olduğu nikahları yapamıyorduk kapalı alanlarda. En son dedik ki, madem Türkiye'de en muhteşem bahçelerden birine sahibiz, çünkü hem belediye binamız tarihi ama onun ötesinde arkamızda Osmanlı İmparatorluğu'nun en güzel camilerinden birisi olan Mimar Koca Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye arkamızda kalıyor. Bu nedenle nikahları bahçemizde kılmaya karar verdik" dedi.'BUNDAN SONRA NİKAHLARIMIZ BAHÇEDE KIYILACAK'Bahçede nikah kıyılarak daha fazla misafir kabul edilebildiğini belirten Gürkan, "Bugün ilk bahçemizde nikahı kıydık açık havada. Dolayısıyla pandemi kurallarına, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak daha çok misafir kabul edilebiliyor bu nikahlarda. Bugün ilk nikahımızı yaptık ve ben kıydım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir ortam. Bence Türkiye'nin en muhteşem nikah bahçesi oldu. Arkamızda muhteşem Selimiye ile beraber tüm gençlere hayırlı uğurlu olsun, Allah mesut etsin diyorum. Bundan sonra da nikahlarımız bu şekilde devam edecek" diye konuştu.'BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU'Belediye bahçesinde ilk nikahı kıyılan çiftten Sefa Ar, kendileri için sürpriz olduğunu belirtti. Ar, "İlk olması bizi çok mutlu etti. Başkanımız da bizleri şereflendirdi. Mutlu olduk. 19 Temmuz'daydı nikah tarihimiz biraz öne almıştık. İyi ki de almışız. Sürpriz oldu bizim için. Açık havada ilk nikah bize kısmet oldu" dedi.

Kaynak: DHA

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