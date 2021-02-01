Edirne'de beklenen yağmur başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de beklenen yağmur başladı

01.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:49
Edirne'de beklenen yağmur başladı

EDİRNE'DE sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkili oluyor.

EDİRNE'DE sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tekirdağ ve Kırklareli ile birlikte kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu  Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü olarak etkisini göstermeye başladı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçların güçlükle ilerlediği güzergahlarda polis ekipleri, sürücüleri sık sık uyardı.Öğleden sonra etkisini arttırması beklenen ve metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceğini açıklayan meteoroloji, vatandaşları, sel, su  baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.


Edirne'de beklenen yağmur başladı
Edirne'de beklenen yağmur başladı
Edirne'de beklenen yağmur başladı
Edirne'de beklenen yağmur başladı
Edirne'de beklenen yağmur başladı
Edirne'de beklenen yağmur başladı
Edirne'de beklenen yağmur başladı
Edirne'de beklenen yağmur başladı
Edirne'de beklenen yağmur başladı
Edirne'de beklenen yağmur başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Defne Samyeli Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de beklenen yağmur başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:49:50. #1.15#
title