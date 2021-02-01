Edirne'de beklenen yağmur başladı

EDİRNE'DE sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tekirdağ ve Kırklareli ile birlikte kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü olarak etkisini göstermeye başladı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçların güçlükle ilerlediği güzergahlarda polis ekipleri, sürücüleri sık sık uyardı.Öğleden sonra etkisini arttırması beklenen ve metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceğini açıklayan meteoroloji, vatandaşları, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER