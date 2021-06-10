EDİRNE'DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDİRNE'DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ'nin uyarısının ardından Edirne'de, yağmur yağışı etkili olmaya başladı.

METEOROLOJİ'nin uyarısının ardından Edirne'de, yağmur yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji yetkililerin uyarısının ardından Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı yer yer etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçaklar altına sığındı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 26 derece olduğu kentte meteoroloji yetkilileri, yağmurun bölgede 1 hafta yer yer etkili olacağını ve metrekareye 20 kilo yağış beklendiğini belirtti.

EDİRNE'DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
EDİRNE'DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
EDİRNE'DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
EDİRNE'DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Murat Kurum Sedat Peker Bülent Turan
Magazin Hazal Kaya Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EDİRNE'DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 23:11:10. #1.14#

title