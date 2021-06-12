EDİRNE'DE BEKLENEN SAĞANAK ETKİLİ OLDU

METEOROLOJİ'nin uyarısının ardından, Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

METEOROLOJİ'nin uyarısının ardından, Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Keşan'da öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı evlerin ise bahçelerinde su baskınları oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Cumartesi günü Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi ve çevresinde kurulan halk pazarında alışveriş yapanlar sağanak nedeniyle evlerinin yolunu tuttu. Yağıştan pazarcı esnafı da olumsuz etkilendi. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı