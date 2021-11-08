Edirne'de bazı parti temsilcileri ve STK'lardan İYİ Partili Türkkan'a tepki

EDİRNE (AA) - Edirne'de MHP İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ve Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Tercan yaptığı yazılı açıklamada, Türkkan'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifasının "göz boyama" olduğunu ileri sürerek, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partisinin Türkkan'ı korumaya devam ettiğini savunan Tercan, "Onu koruduğunuz sürece Türkkan'dan farkınız yok. Bir şehidin kız kardeşine küfür etmek, en üst makamı şehitlik olan Türk milletine küfretmektir. Bunun bilincine sahip olmayan birinin, Türk milletinin vekili yapılması ve Türk Meclisinde bulunması kadar trajikomik ve tarihi bir rezalet olamaz." ifadesini kullandı.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi de Türkkan'ı kınadıklarını, şehit yakınlarına ve gazilere küfür edenlere, kötü söz söyleyenlere sözlerini misliyle iade ettiklerini belirterek, konuya ilişkin tüm yasal haklarını kullanacaklarını kaydetti.

-"Milletvekilliğinden istifa etmeli"

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, TBMM'de teröre destek veren, şehit yakınlarına küfür eden hiçbir parti ve milletvekili istemediklerini belirtti.

Şehitlerin ahının yerde kalmayacağını vurgulayan Güner, "Bu topraklar için kanını, canını düşünmeden veren tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyor ve hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullandı.

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