Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
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Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk

Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE'de Kurban Bayramı'nda tatile giden evcil hayvan sahiplerinin bıraktığı kedi ve köpeklerin konakladığı hayvan otellerinde yoğunluk yaşanıyor.

EDİRNE'de Kurban Bayramı'nda tatile giden evcil hayvan sahiplerinin bıraktığı kedi ve köpeklerin konakladığı hayvan otellerinde yoğunluk yaşanıyor. Kedi ve köpek oteli işleten Edip Basri Tunçel, "Otelimiz şu anda 40 köpeğimize hizmet veriyor ve doluluk oranımız da yüzde 50 doldu. Koronavirüs nedeniyle şu an tatile çıkmayanlar da var. Onlar da tatile çıkınca otelimiz tam kapasite dolu olacak" dedi.

Kurban Bayramı tatiline çıkan evcil hayvan sahiplerinin bazıları can dostlarını yanlarında götürürken, bazıları ise kedi ve köpek otellerine bırakıyor. Bu otellerde eğitimden oyunlara kadar tüm hizmetler veriliyor. Hayvanlarını özleyenler otellerin kamera sisteminden onları canlı olarak izleyebiliyor. Edirne'de, Hacısaraf Mahallesi'nde kedi ve köpek oteli işletmecisi Edip Basri Tunçel, Kurban Bayramı tatilinde doluluk oranın yüzde 50'ye ulaştığını söyledi.

'ONLAR DA TATİLDE OLUYORLAR'Tunçel, "Edirne'de köpek oteli olarak 2 yıldan bu yana hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz tatile giderken köpeklerini bize emanet ediyorlar. Biz de kendileriyle yakından ilgileniyoruz. Köpeklerin huyunu suyunu biz de biliyoruz. Randevularını oluşturup onlara hizmet veriyoruz. Köpek sahipleri tatillerini yaparken biz de burada köpeklerine tam bir tatil imkanı sağlıyoruz. Büyük alanımızda oyunlar oynuyoruz, eğitimler veriyoruz. Tabii sıcak havada yerlerinde oluyorlar. Akşam üstü tekrar çim alanına salıyoruz ve burada oynamaya devam ediyorlar. Etkinliklerimizle, bir nevi onlar da tatilde oluyorlar" dedi.'KÖPEKLERİNE ÇOK İYİ BAKIYORUZ'Bayram dolayısıyla otele rağbet olduğunu belirten Tunçel, "Otelimiz şu anda 40 köpeğimize hizmet veriyor ve doluluk oranımız da yüzde 50 doldu. Koronavirüs nedeniyle şu an tatile çıkmayanlar da var. Onlar da tatile çıkınca otelimiz tam kapasite dolu olacak. Ama bayram dolayısıyla rağbet olduğunu söyleyebiliriz. Otelimizde kamera sistemi olduğu için köpek sahipleri canlı olarak köpeklerini görebiliyorlar. Onlara bu hizmeti de sunuyoruz. Köpeklerine çok iyi bakıyoruz, gözleri arkada kalmıyor" diye konuştu.AŞILARI OLAN KÖPEKLER ALINIYOR 

Köpeklerini otele aşılarını yaptırdıktan sonra aldıklarını söyleyen Edip Basri Tunçel, "Otelimize köpekleri alırken iç, dış parazit aşılarını yaptırmış olmalarını istiyoruz. Aşıları olmayan köpekleri otelimize almıyoruz. 'Köpeğim burada beni özler mi, ağlar mı?' diye sorular çok soruluyor. Ama köpekler burada 1 saat geçirmelerin ardından alışıyor ve unutuyorlar. Sahiplerinin gönülleri rahat olsun, biz zaten kamera görüntülerini kendilerine gönderiyoruz. Onlar da mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı.


Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk
Edirne'de bayram tatilinde hayvan otellerinde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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