Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı - Haberler
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Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Vurgun - Haberler | Güncel

- Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Balkanlardan gelen karlı hava Edirne'den giriş yaptı.

İSTANBUL (İHA) - - Edirne'de başlayan Kar, İstanbul'un kapısına dayandı

EDİRNE - Balkanlardan gelen karlı hava Edirne'den giriş yaptı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde İstanbul'da da etkili olması tahmin ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının -1 derece düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu köylerde kısa sürede her yer beyaza büründü. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kar yağışının etkisini artırarak Trakya genelinde devam edeceği tahmin ediliyor. Edirne'den yurda giriş yapan yağışın saatler içerisinde İstanbul'da da etkisini göstermesi bekleniyor.

Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı

Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı

Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Vurgun - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Edirne, kar, Güncel, Haber

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