Edirne'de bariyere çarpan askeri araçtaki 8 asker hafif yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde askeri aracın bariyere çarpması sonucu 8 asker hafif yaralandı.
19.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:40
Edirne'nin Keşan ilçesinde askeri aracın bariyere çarpması sonucu 8 asker hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen askeri araç Dörtyol Kavşağı mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada hafif yaralanan 8 asker, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kontrol amacıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA