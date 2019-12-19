Edirne'de bariyere çarpan askeri araçtaki 8 asker hafif yaralandı
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Edirne'de bariyere çarpan askeri araçtaki 8 asker hafif yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde askeri aracın bariyere çarpması sonucu 8 asker hafif yaralandı.

19.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:40
Edirne'de bariyere çarpan askeri araçtaki 8 asker hafif yaralandı

'nin ilçesinde askeri aracın bariyere çarpması sonucu 8 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen askeri araç Kavşağı mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada hafif yaralanan 8 asker, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kontrol amacıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA
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