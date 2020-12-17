Edirne'de bankada 80 bin liralık sahte çekle işlem yaptırmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde banka şubesine sahte çek veren 3 zanlı yakalandı.

Banka şubesinin görevlileri, sahte çekle işlem yapmak için gelen şüphelileri polise bildirdi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Bankaya verilen 80 bin liralık çeki inceleyen ekipler, olayla ilgili Y.A, İ.İ. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci