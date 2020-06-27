Edirne'de balya yüklü tırda başlayan yangın buğday tarlasını da yaktı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde balya yüklü tır ve 40 dönüm buğday tarlası yandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde balya yüklü tır ve 40 dönüm buğday tarlası yandı.

Alınan bilgiye göre, Çalıköy mevkisinde balya yüklü bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede buğday ekili tarlaya da sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Uzunköprü itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 6 saat süren çalışma sonunda söndürüldü.

Tırın dorsesi ile 40 dönüm buğday tarlasının zarar gördüğü yangınla ilgili tır sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA