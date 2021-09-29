Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne Valiliği himayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Türk İğnesinin Mucizesi" Projesi'nden ilham alarak oluşturulan Balkan - Rumeli kıyafetleri koleksiyonundan oluşan defile beğeni kazandı.

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği himayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Türk İğnesinin Mucizesi" Projesi'nden ilham alarak oluşturulan Balkan - Rumeli kıyafetleri koleksiyonundan oluşan defile beğeni kazandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp öncülüğünde, Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği koordinesinde geçmişteki Türk medeniyetinin yakın coğrafyadaki nadide folklorik değerlerini güne taşımak maksadıyla 2 yıl önce başlatılan 40 kişilik ekiple hazırlanan kıyafet koleksiyonu tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayında görücüye çıktı.

Emine Erdoğan'ın "Türk İğnesinin Mucizesi" ifadeleri ve Olgunlaşma Enstitülerinin himaye ettiği projelerin çıkış noktasını oluşturduğu "Rumeli ışığı" koleksiyonunda dikilen yaklaşık 30 Balkan - Rumeli günlük ve merasimlik kadın, erkek kıyafetleri tarihi kervansaraydaki podyumda izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve davetlilerin izlediği "Bir Rumeli Hikayesi" adlı programdaki defile beğeni topladı.

Programda Rumeli'nin Sesi Etnik Müzik Orkestrası konser verdi. Balkan Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.

Vali Canalp, program sonunda yaptığı konuşmada Balkan coğrafyasının kültürel anlamda çok zengin olduğunu vurguladı.

Programda Balkanların zenginliği, çeşitliliği ve derinliğinin yansıtıldığını ifade eden ve emeği geçenlere teşekkür eden Canalp, programı hazırlayan ekibe çiçek verdi.

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

 Kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tek tek yalanladı

Kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tek tek yalanladı

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş
Spor Lionel Messi Balotelli Bülent Uygun Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 19:08:07. #1.11#