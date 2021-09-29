Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi - Haberler
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Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Kültür Sanat
Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

EDİRNE'de Valilik ve Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Rumeli'den' isimli proje kapsamında 'Bir Rumeli Hikayesi' adıyla, Balkan ve Rumeli kültürüne ait kıyafetlerin sergilendiği defile gerçekleştirildi.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de Valilik ve Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Rumeli'den' isimli proje kapsamında 'Bir Rumeli Hikayesi' adıyla, Balkan ve Rumeli kültürüne ait kıyafetlerin sergilendiği defile gerçekleştirildi.

Edirne'de Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen organizasyonla, temelleri 2 yıl önce atılan 'Rumeli'den' isimli proje kapsamında Balkan ve Rumeli kültürüne ait kıyafetler sergilendi. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'in de katıldığı etkinlikte proje kapsamında kurulan Rumeli'nin Sesi orkestrası konser verirken, Balkan Halk Dansları Topluluğu ise dans gösterisi sergiledi. Defile kapsamında Balkan ve Rumeli kültürüne ait 30 kıyafet katılımcılara sunuldu.

2 YILLIK ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ

Proje kapsamında 2 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında önce Balkan ve Rumeli coğrafyasının kültür hazineleri korumak ve tanıtmak üzere yola çıkıldı ve kompozisyon oluşturuldu. Osmanlı'nın başkenti, Balkanların incisi Edirne'nin sahip olduğu somut ve soyut kültürel değerleri tanıtmak üzere oluşturulan kompozisyona 'Rumeli'den ismi verildi. Rumeli'den adlı kompozisyon kapsamında bölgeye ait yerel halk ezgileri derlendi ve Rumeli'nin Sesi etnik müzik orkestrası kuruldu. Yine aynı çalışma içerisinde Balkan Halk Dansları Topluluğu kuruldu ve Rumeli bölgesine ait halk dansları modernize edilerek gösteriye dönüştürüldü.

EMİNE ERDOĞAN'IN 'TÜRK İĞNESİ'NİN MUCİZESİ' PROJESİNDEN İLHAM ALINDI

Kompozisyonun üçüncü bileşeni olan Rumeli ve Balkan kültürüne ait yerel kıyafetlerin hayat bulduğu Rumeli Işığı koleksiyonu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'Türk İğnesi'nin Mucizesi' projesinden ilham alındı. Koleksiyon içerisinde yer alan 30 kıyafet hummalı bir araştırma ve yaklaşık 40 kişilik ekibin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Her bir detayı günlerce, haftalarca çalışıldı ve emek verildi.


Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Son Dakika Haberleri
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