Edirne'de balıkçılar nehir kenarında patlamamış top mermisi buldu

Edirne'de nehir kenarında patlamamış top mermisi bulundu.

Tunca Nehri kenarında tren köprüsü yakınlarında balık tutan vatandaşlar, solucan ararken toprakta gömülü şekilde top mermisi gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri ile bomba imha ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Daha sonra mermi inceleme için götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci