Edirne'de balıkçı tezgahları istavrit ve sardalyayla şenlendi
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Edirne'de balıkçı tezgahları istavrit ve sardalyayla şenlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları istavrit ve sardalyayla şenlendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından bol miktarda avlanan istavrit ve sardalya tezgahları şenlendirdi.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından bol miktarda avlanan istavrit ve sardalya tezgahları şenlendirdi.

Av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü.

Edirne Balık Pazarı'nda kilosu 30 liradan yerini alan istavrit ve sardalya hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balıkçı Nurhayat Eren, gazetecilere, sezonun bereketli başladığını söyledi.

Vatandaşların ve balıkçıların balık özleminin sona erdiğini dile getiren Eren, "Çeşitler günden güne artıyor, fiyatlar da başlangıç olarak gayet makul. İleriki günlerde işlerin daha da yoğunlaşmasını bekliyoruz." dedi.

İstavrit ve sardalyanın tezgahları süslediğini ve uygun fiyatıyla alıcı bulduğunu aktaran Eren şöyle devam etti:

"İstavrit ve sardalya bol ve güzel çıkıyor. Hem en güzel hem de en lezzetli olduğu dönemdeler şu an için. Hamsi de ikinci günden itibaren gelmeye başladı, fiyatı 40 lira. Önümüzdeki günlerde bollaşmasıyla fiyatı düşecektir. Çeşidin artması ve fiyatın düşmesini bekliyoruz ki herkes doya doya balık yesin. Tabii bu arada palamudun da bollaşmasını bekliyoruz."

Balıkçı Hamza Köksoy da yeni sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Sezon yeni başladı. İstavrit ve sardalya bol çıkıyor. Fiyatlarda geçen seneye göre bir artış yok. İnşallah balık bolluğuyla birlikte fiyatlar daha da düşecektir." diye konuştu.

Edirne'de balıkçı tezgahları istavrit ve sardalyayla şenlendi
Edirne'de balıkçı tezgahları istavrit ve sardalyayla şenlendi
Edirne'de balıkçı tezgahları istavrit ve sardalyayla şenlendi
Edirne'de balıkçı tezgahları istavrit ve sardalyayla şenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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