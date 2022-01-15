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Edirne'de badminton müsabakaları yapıldı

Edirne'de badminton müsabakaları yapıldı
AA / Cihan Demirci - Haberler | Spor

Okul sporları faaliyetlerinde yer alan Genç Erkekler ve Genç Kızlar Badminton Grup Müsabakaları, 8 ilden sporcuların katılımıyla Edirne'de düzenlendi.

EDİRNE (AA) - Okul sporları faaliyetlerinde yer alan Genç Erkekler ve Genç Kızlar Badminton Grup Müsabakaları, 8 ilden sporcuların katılımıyla Edirne'de düzenlendi.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki organizasyonda Edirne, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Kırklareli ve Bursa'dan turnuvaya katılan sporcular mücadele etti.

Organizasyon sorumlusu ve başhakem Ali Mesut Birinci, AA muhabirine, Marmara Bölgesi'nde yer alan il takımlarının turnuvaya katıldığını söyledi.

Başarı elde eden 2 takımın Türkiye turnuvasına katılmaya hak kazanacağını belirten Birinci, tüm sporculara başarılar diledi.

AA / Cihan Demirci - Spor Haberleri
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Okul sporları faaliyetlerinde yer alan Genç Erkekler ve Genç Kızlar Badminton Grup Müsabakaları, 8 ilden sporcuların katılımıyla Edirne'de düzenlendi.

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