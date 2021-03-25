Edirne'de bacadan sıçrayan alevler çiftlik evinde yangına neden oldu

Edirne'de, çiftlik evinde bacadan sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın hasara yol açtı.

İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinin bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle kısa sürede çatıyı alevler sardı. Evde yaşayan 11 kişilik aile dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.

Aile fertleri ekiplerin müdahalesini korku içerisinde izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Ahmet Akman, AA muhabirine, bacadan çıkan alevlerin çatıya sıçraması sonrası yangının büyüdüğünü söyledi.

Öte yandan, son günlerde kentte baca yangınlarının arttığını ifade eden itfaiye yetkilileri, vatandaşlara bacalarını temizletmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci