Edirne'de bacadan sıçrayan alevler çiftlik evinde yangına neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de bacadan sıçrayan alevler çiftlik evinde yangına neden oldu

25.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:35
Edirne'de bacadan sıçrayan alevler çiftlik evinde yangına neden oldu

Edirne'de, çiftlik evinde bacadan sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın hasara yol açtı.

Edirne'de, çiftlik evinde bacadan sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın hasara yol açtı.

İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinin bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle kısa sürede çatıyı alevler sardı. Evde yaşayan 11 kişilik aile dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.

Aile fertleri ekiplerin müdahalesini korku içerisinde izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Ahmet Akman, AA muhabirine, bacadan çıkan alevlerin çatıya sıçraması sonrası yangının büyüdüğünü söyledi.

Öte yandan, son günlerde kentte baca yangınlarının arttığını ifade eden itfaiye yetkilileri, vatandaşlara bacalarını temizletmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Bülent Uygun Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de bacadan sıçrayan alevler çiftlik evinde yangına neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:36:48. #1.14#
title