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Edirne'de bacada çıkan yangın korkuttu

Edirne'de bacada çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Havsa ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, sabah saatlerinde Fatih Caddesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Bacadan çıktığı iddia edilen yangın, alevlerin kısa sürede çatıyı sarmasıyla büyüdü. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybının olmadığı, maddi zararla atlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE

Edirne'de bacada çıkan yangın korkuttu

Edirne'de bacada çıkan yangın korkuttu

Edirne'de bacada çıkan yangın korkuttu

Edirne'de bacada çıkan yangın korkuttu

Edirne'de bacada çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Edirne, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Haber

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