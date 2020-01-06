Edirne'de baca yangını itfaiye tarafından söndürüldü
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Edirne'de baca yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Edirne'de bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

06.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:12
Edirne'de baca yangını itfaiye tarafından söndürüldü

'de bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Camisi Sokak'ta bulunan tek katlı bir evin çatı kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de baca kısmında çıkan yangını müdahale ederek söndürdü.

Yangında evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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