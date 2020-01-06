Edirne'de baca yangını itfaiye tarafından söndürüldü
Edirne'de bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Kovancılar Camisi Sokak'ta bulunan tek katlı bir evin çatı kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen emniyet ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de baca kısmında çıkan yangını müdahale ederek söndürdü.
Yangında evde maddi hasar oluştu.