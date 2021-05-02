Edirne'de ayçiçek tohumları toprakla buluştu

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Edirne'de ayçiçek ekimine başlandı.

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Edirne'de ayçiçek ekimine başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini uygulayarak tarlaya giden çiftçiler, üretime devam ediyor.

Edirne Ziraat Odası BaşkanI Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde tarlasını hazırlayan çiftçilerin ayçiçeği ekimine başladığını, ekimin yaklaşık bir hafta süreceğini belirtti.

Bu sene yağışlardan dolayı ekimin bu döneme kaldığını anlatan Arabacı, "Bazen erken ekince ürün iyi oluyor, bazen geç ekilen üründe verim iyi oluyor. Çiftçilerimiz toprağın durumuna göre ekime başladı. Her şey ekim için olumlu diyebilirim. İnşallah bol verimli bir sene geçiririz." dedi.

Geçen sene kuraklık nedeniyle çiftçilerin istediği verimi alamadığını aktaran Arabacı, üründe yüksek verimin zamanında yağan yağışlara bağlı olduğunu vurguladı.

Edirne'li çiftçiler de yaklaşık 950 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeği için sabahın erken saatlerinde mesaiye başladı.

"Hazırladığımız tarlalar ayçiçek tohumuyla buluştu"

Yağcılı köyünde çiftçilik Yapan Alper Çekili de yağışların istedikleri zaman olmaması nedeniyle biraz geçte olsa ayçiçek ekimine başladıklarını belirtti.

Şu anda her şeyin ekim için olumlu olduğunu anlatan Çekili, "Ekime başladık, hazırladığımız tarlalar ayçiçek tohumuyla buluştu. İnşallah sonu da iyi olur. Bereketli bir yıl geçiririz" dedi.

Bir diğer çiftçi Erdoğan Kahraman ise ayçiçek ekiminin bölgedeki tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek bol kazançlı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin