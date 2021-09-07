Edirne'de ayçiçek hasadı başladı
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Edirne'de ayçiçek hasadı başladı

Edirne'de ayçiçek hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan Edirne'de ayçiçeği hasadı başladı.

Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan Edirne'de ayçiçeği hasadı başladı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde bu yıl ekilen ayçiçeği tarlalarında hasat heyecanı başladı. Nisanın ilk haftası ekilen ayçiçek tohumları, Temmuz ayında sarı çiçek açarak fotoğraf tutkunlarının doğal stüdyosuna dönüşmüştü. Ağustos aylarının sonuna doğru olgunlaşan ve kararan ayçiçekleri için biçerdöverler tarlalara girdi. Bu sezon verimin yağışlarını istenildiği gibi ve düzensiz yağdığını söyleyen çiftçiler, yağmurların Haziran ayına kadar çok iyi yağdığını ve o dönemden sonra devam etseydi bugünkü verimin 2 katını alabileceklerini belirtti.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde Ayçiçek tarlasını hasat eden Ertan Çekiç, "Ayçiçek hasadına başladık. Kumsal alanlarda verimlerimiz biraz düşük, kara toprak alanlarda ise verimlerimiz yüksek. Yağışlar Haziran ayına kadar çok iyi yağdı. O dönemden sonra birkaç yağmur daha düşseydi belki bugünkü rekoltenin 2 katını alabilirdik ama kısmet bu kadarmış diyelim ve biz köylü çiftçi olarak üretmeye ve Türkiye'ye kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Çiftçilik yapan biçerdöver operatörü Selim Şahin ise "Bu yıl Ayçiçek hasadına başlandı. Şimdiye kadar ayçiçeğin yüzde 20'si biçildi. Kumsal yerlerde Ayçiçek verimi biraz düşük ama kara toprak olan yerlerde verim biraz daha iyi yağmur yağsaydı eğer daha da iyi olurdu yine de buna da şükür diyelim" şeklinde konuştu. - EDİRNE

Edirne'de ayçiçek hasadı başladı
Edirne'de ayçiçek hasadı başladı
Edirne'de ayçiçek hasadı başladı
Edirne'de ayçiçek hasadı başladı
Edirne'de ayçiçek hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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