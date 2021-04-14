Edirne'de avukat İrem Kaya yemin ederek göreve başladı

Edirne Adliyesi'nde düzenlenen yemin töreniyle avukat İrem Kaya, ruhsatını alıp mesleğe başladı.

Edirne Adliyesi'nde düzenlenen yemin töreniyle avukat İrem Kaya, ruhsatını alıp mesleğe başladı.

Bir yıllık başarılı staj dönemini geride bırakan Hukuk Fakültesi mezunu Kaya'yı törende ailesi, yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Bu yıl Kovid-19 salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle törenler sınırlı sayıda katılımcıyla ve maske-sosyal mesafeye uygun şekilde gerçekleştirildi.

Kaya, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını kendine rehber edinerek bağımsız savunmayı elinden geldiği kadar en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Doğduğu günden itibaren her zaman yanında olan ailesine teşekkür eden Kaya, "Bu kürsüde olmamda en büyük pay sahibi en değerli varlıklarım. İlk ve en büyük teşekkürüm sizlere. Her zaman desteğinizi hissettirdiğiniz gibi bugün de yanımda olduğunuz için çok şanslıyım. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Kaya, staj dönemi boyunca avukatlığın nasıl yapılacağını öğreten ve mesleki bilgi birikimini aktaran Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar'a teşekkür etti.

Pınar ise hayatın ve zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek bugün avukatlığa başlayan Kaya'ya başarılar diledi.

Kendisinin de staja başlarken "Bu zaman nasıl geçecek" diye düşündüğünü ancak şuan meslekte 23 yılı geride bıraktığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Kaya, avukatlık yemini etti, cübbesini giydi ve ruhsatını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin