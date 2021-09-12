Edirne'de AVM'de ilk yardım eğitimi verildi - Haberler
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Edirne'de AVM'de ilk yardım eğitimi verildi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de AVM'de ilk yardım eğitimi verildi

Edirne'de bir AVM'de vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi.

Edirne'de bir AVM'de vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, etkinliğin 11 Eylül Dünya İlk Yardım Günü kapsamında farkındalığı arttırmak ilk yardımın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü ilkyardım eğitmenleri ve Edirne Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli sağlık personelleri tarafından oluşturulan ekibin ziyaretçilere uygulamalı ilk yardım eğitimi verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otomatik eksternal defibrilatör kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. Ziyaretçilere İlkyardım konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Etkinlik alanını ziyaret eden Edirne Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak Yıldırım sağlık personeli ve ziyaretçilerle sohbet etti. Acil durumlarda doğru müdahalenin hayat kurtardığını söyleyerek ilk yardımın önemini de vurguladı."

Edirne'de AVM'de ilk yardım eğitimi verildi

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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