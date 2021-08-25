Edirne'de ATV aracındaki yangın ormana sıçradı (2)

3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜEnez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçenin Gülçavcuş köyünde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçenin Gülçavcuş köyünde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Göktaş, ATV aracında çıkan yangında, alevlerin ormanlık alana sıçradığını belirterek, "Yangında 3 hektarlık alanda kaybımız oldu. Havadan 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ve çevre ilçelerden gelen ekiplerle yangın kontrol altına alındı. Bölgede 48 saat boyunca soğutma çalışmaları sürecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel