Edirne'de ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken zanlı tutuklandı
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Edirne'de ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken zanlı tutuklandı

Edirne'de ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

???? Edirne'de ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken şüpheli tutuklandı.

???? Edirne'de ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan E.S'nin (48) işlemleri tamamlandı.

"Resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, rüşvet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi 21 suçtan arandığı ve hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen E.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muammer Aksoy Caddesi Baca mevkisindeki ATM'ye banka ve kredi kartı sıkıştırma düzeneği yerleştirerek, bir kişinin banka kartından para çektiği tespit edilen zanlı polis ekiplerince dün yakalanmıştı.

Şüpheli E.S'nin üst aramasında, bir müştekiye ait banka kartı ve bir miktar para ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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