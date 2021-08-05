Edirne'de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı
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Edirne'de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı

Edirne'de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de ATM'lerden banka müşterilerinin kartlarını kopyalayarak ulaştıkları bilgilerle, vatandaşların paralarını çeken şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de ATM'lerden banka müşterilerinin kartlarını kopyalayarak ulaştıkları bilgilerle, vatandaşların paralarını çeken şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkeze bağlı Muammer Aksoy Caddesi Baca mevkiinde bir ATM'ye banka ve kredi kartı sıkıştırma düzeneği yerleştirildiği bilgisi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM'nin çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi takibe aldı. Kocasinan Mahallesi 6. Sokak'ta yakalanan şüpheli E.S.'nin (48) üst aramasında, kart sıkıştırma düzeneği, bir müştekiye ait banka kartı ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Edirne'de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı
Edirne'de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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