Edirne'de at ve eşekler yönetmelik gereği kimliklendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'de at ve eşekler yönetmelik gereği kimliklendirildi

30.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:02
Edirne'de at ve eşekler yönetmelik gereği kimliklendirildi

Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ait "Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında kimliklendirme çalışması yapıldı.

Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ait "Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında kimliklendirme çalışması yapıldı.

İl ve ilçelerde görevli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından tek tırnaklı hayvanlara tanımlama çipleri takıldı.

Ekipler il merkezi, ilçe ve köylerindeki 293 at ve 309 eşeği kimliklendirdi.

Tek tırnaklıların kimliklendirilmesinin zorunluğu olduğu ve bunu uygulamayan yetiştiricilere idari yaptırım cezası verileceği kaydedildi.

Bu çalışmayla, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hande Erçel Gülben Ergen Eser Yenenler
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de at ve eşekler yönetmelik gereği kimliklendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:28:33. #1.14#
title