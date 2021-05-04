Edirne'de at arabasıyla çarpışan motosikletli kurye yaralandı
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Edirne'de at arabasıyla çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Edirne'de at arabasıyla çarpışan motosikletli kurye yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de at arabasıyla çarpışan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de at arabasıyla çarpışan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Talatpaşa Caddesi'nde 34 DSL 296 plakalı motosikletiyle seyreden kurye İsmail Katar, Kadir Ö'nün kullandığı at arabasıyla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Katar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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