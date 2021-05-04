EDİRNE'DE, AT ARABASINA MOTOSİKLETLE ÇARPAN KURYE YARALANDI

EDİRNE'de, at arabasına motosikletle arkadan çarpan kurye İsmail Katar, yola savrularak, yaralandı.

EDİRNE'de, at arabasına motosikletle arkadan çarpan kurye İsmail Katar, yola savrularak, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Firmada kurye olarak çalışan İsmail Katar, kullandığı 34 DSL 296 plakalı motosikletle önünde giden Kadir Örs'ün kullandığı at arabasına çarptı. Katar, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, İsmail Katar'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı