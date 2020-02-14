Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan kişi tutuklandı
Haberler » Güncel » Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan kişi tutuklandı - Haber

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan kişi tutuklandı

Edirne'de, askeri yasak bölgeden yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan kişi tutuklandı.

14.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:32
Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan kişi tutuklandı

'de, askeri yasak bölgeden yasa dışı yollarla 'den 'a geçmeye çalışırken yakalanan kişi tutuklandı.

Pazarkule Hudut Karakolu ekipleri, Pazarkule Sınır Kapısı mevkisinde 1'inci derece askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.

Hudutta görevli askerlerce sınırı geçmeye çalışırken yakalanan M.V. gözaltına alındı.

M.V, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler