Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan kişi tutuklandı
Edirne'de, askeri yasak bölgeden yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan kişi tutuklandı.
Edirne'de, askeri yasak bölgeden yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan kişi tutuklandı.
Pazarkule Piyade Hudut Karakolu ekipleri, Pazarkule Sınır Kapısı mevkisinde 1'inci derece askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.
Hudutta görevli askerlerce sınırı geçmeye çalışırken yakalanan M.V. gözaltına alındı.
M.V, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.