Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı

Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı.

14.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:42
Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı

'de 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı askerleri, Üyüklütatar köyü mevkisindeki sınır hattında birinci derece askeri yasak bölgeden sınırı geçmeye çalışan 2 kişi tespit etti.

Askerler, yaralama suçundan arama kaydı ve adli kontrol tedbir kararları bulunan R.B. ve A.B.'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.B. ve A.B. tutuklandı.

Kaynak: AA
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