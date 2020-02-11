Edirne'de askeri yasak bölgede ceset bulundu
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Edirne'de askeri yasak bölgede ceset bulundu

Edirne'deki sınır köyünde düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu.

11.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:12
Edirne'de askeri yasak bölgede ceset bulundu

'deki sınır köyünde düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu.

Hudut birliği askerleri, Yenikadın köyündeki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de kıyısında erkek cesedi tespit etti.

Cesedin 20-25 yaşlarında bir düzensiz göçmene ait olduğu değerlendiriliyor.

Hipotermi sonucu öldüğü tahmin edilen kişinin cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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