Edirne'de askeri yasak bölgede ceset bulundu
Edirne'deki sınır köyünde düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu.
Edirne'deki sınır köyünde düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu.
Hudut birliği askerleri, Yenikadın köyündeki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de Meriç Nehri kıyısında erkek cesedi tespit etti.
Cesedin 20-25 yaşlarında bir düzensiz göçmene ait olduğu değerlendiriliyor.
Hipotermi sonucu öldüğü tahmin edilen kişinin cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.