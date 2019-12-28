Edirne'de askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı
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Edirne'de askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde askeri yasak bölgeye giren 3 kişi gözaltına alındı.

28.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:12
Edirne'de askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı

'nin ilçesinde askeri yasak bölgeye giren 3 kişi gözaltına alındı.

ekipleri, beldesi yakınlarındaki 2. derece askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.

Ekipler bölgede yaptıkları kontrollerde M.K, B.Y. ve M.I'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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