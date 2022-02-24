Edirne'de, askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç'te 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.