Edirne'de, askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Edirne'de, askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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Edirne'de, askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç'te 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Meriç, Güncel, Haberler

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