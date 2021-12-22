Edirne'de aşırı yağıştan zarar görenler için 525 bin lira ödenek gönderildi - Haberler
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Edirne'de aşırı yağıştan zarar görenler için 525 bin lira ödenek gönderildi

Edirne'de aşırı yağıştan zarar görenler için 525 bin lira ödenek gönderildi
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'nin Enez ilçesinde sel nedeniyle oluşan zararın karşılanması için 525 bin liralık ödenek yollandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde sel nedeniyle oluşan zararın karşılanması için 525 bin liralık ödenek yollandı.

İlçede aşırı yağışlar nedeniyle Gülçavuş, Sultaniçe ve Küçükevren köylerinde oluşan zararın tespiti için Kaymakamlıkça kurulan 4 komisyon bölgede mahsulü zarar gören ve hayvanları telef olan çiftçileri belirledi.

Gülçavuş köyünde giriş katlarını su basan yazlıkların sahiplerine köy muhtarı ve site yöneticileri aracılığıyla ulaşılarak hasar tespit çalışması yapıldı.

Kaymakamlığa dilekçeyle başvuran 72 kişi de zararlarının karşılanması talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kaymakamlığa, selden etkilenenlere ulaştırılmak üzere 525 bin lira ödenek yollandı.

Ödeneğin selzedelere dağıtımına başlanacağı belirtildi.

Enez ilçesinde geçen hafta aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana gelmiş, Sultaniçe köyünde sele kapılan bir kişi yaşamını yitirmişti.

Gülçavuş köyünde birçok yazlık sitenin giriş katlarını su basmış, Küçükevren köyünde de sel sularının girdiği çiftlikte birçok hayvan telef olmuştu.

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AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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