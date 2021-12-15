Edirne'de aşırı yağıştan zarar gören yerlerde hasar tespit çalışması başladı - Haberler
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Edirne'de aşırı yağıştan zarar gören yerlerde hasar tespit çalışması başladı

Edirne'de aşırı yağıştan zarar gören yerlerde hasar tespit çalışması başladı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'nin aşırı yağıştan ve selden etkilenen Enez ilçesinde hasar tespit çalışmaları başladı.

EDİRNE (AA) - Edirne'nin aşırı yağıştan ve selden etkilenen Enez ilçesinde hasar tespit çalışmaları başladı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, aşırı yağış sebebiyle bazı köylerde oluşan hasarın tespiti için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Birkaç güne kadar suların çekilmesiyle hasar gören yerlerin daha net ortaya çıkacağını ifade eden Göktaş, hiçbir vatandaşın mağdur olmasını istemediklerini vurguladı.

Bölgede tüm hasarlı yerlerin kayıt altına alındığının altını çizen Göktaş, "Biz tüm hasar gören yerleri az çok demeden, az hasarlı ya da orta hasarlı olarak kaydediyoruz. Ağır hasarlı bir ev yok. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Eşyaları zarar gören, hayvanları telef olan vatandaşlarımız var. Jandarmanın tutmuş olduğu rapora göre yaklaşık 90 ev var, fakat tabii ki net rakamlar değil. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Göktaş, yağış nedeniyle Gülçavuş köyü sahilindeki köprü ve zarar gören yolun suların çekilmesinin ardından tekrar tamir edileceğini belirtti.

Enez ilçesinde önceki gün aşırı yağışlar sonrası sel meydana gelmiş, 1 kişi selde yaşamını yitirmişti.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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