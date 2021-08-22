Edirne'de aşırı kirlenen derenin rengi yeşile döndü
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Edirne'de aşırı kirlenen derenin rengi yeşile döndü

Edirne'de aşırı kirlenen derenin rengi yeşile döndü
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de gelişi güzel atılan çöpler ve zamanla kirlenen Bayır Deresi'nin rengi yeşile döndü.

Edirne'de gelişi güzel atılan çöpler ve zamanla kirlenen Bayır Deresi'nin rengi yeşile döndü.

Bir zamanlar besicilerin hayvanlarına su içirdiği, üreticilerin de tarlalarını sulamada faydalandığı dere, artık aşırı kirlilik ve pis kokusuyla dikkat çekiyor.

Kirlilik, derenin çevresinde bulunan insanlar kadar derede yuva yapan ördek ve bazı kuşları da olumsuz etkiliyor. İki ucu da kapalı olan dereye atılan plastikler ve çöpler de çevre kirliliğine neden oluyor.

Derenin çevresinde oturan vatandaşlar yetkililerden derenin temizlenmesini istiyor.

"Nehir ve derelerde de canlıların yaşadığını unutmayalım"

Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, nehir kenarında sürekli çöp topladıklarını ancak bunun hiç azalmadığını söyledi.

Yaz dönemlerinde piknik yapanlardan dolayı çöplerin daha fazla arttığını belirten Eren, gelişi güzel atılan çöplerin sadece nehirleri değil çevresindeki dereleri de kirlettiğini belirtti.

Çevre kirliliğinin insanlar kadar doğadaki yaşamı da olumsuz etkilediğini aktaran Eren, "Çevre konusunda vatandaşlar kadar yerel yönetimlere de iş düşüyor. Lütfen çevremizi koruyalım, sularımızı, derelerimizi kirletmeyelim. Nehir ve derelerde de canlıların yaşadığını unutmayalım "dedi.

Bayır Deresi'ndeki kirliliğin de her geçen gün arttığını aktaran Eren, derede su akışının olmaması nedeniyle yosun tuttuğunu, gelişi güzel atılan çöplerin, derenin üstünü kaplayarak büyük kirlilik oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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