Edirne'de asılsız ihbar alan polis ve sağlık ekibine, mahalleliden sürpriz Edirne'de asılsız ihbar alan polis ve sağlık ekibine, mahalleliden sürprizEDİRNE'de Yancıkçı Şahin Mahallesi sakinleri, koronavirüs önlemleri kapsamında sahada sürekli çalışmak zorunda olan polis ve sağlık ekipleri için sürpriz yaptı.

Edirne'de asılsız ihbar alan polis ve sağlık ekibine, mahalleliden sürpriz

EDİRNE'de Yancıkçı Şahin Mahallesi sakinleri, koronavirüs önlemleri kapsamında sahada sürekli çalışmak zorunda olan polis ve sağlık ekipleri için sürpriz yaptı. Mahalle sakinleri, 112 ve 155'e asılsız ihbar yaparak çağırdıkları ekipleri çiçek ve pastayla karşılayıp destek verdi. Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Elekçiler Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, koronavirüs önlemleri kapsamında sürekli sahada çalışmak zorunda olan risk grubundaki polis ve sağlıkçılar için bir etkinlik yapmaya karar verdi. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan, evlerine Türk bayrakları asan mahalleli, asılsız ihbar yaparak ilk önce polis daha sonra ise sağlık ekipçilerini mahalleye çağırdı.

Mahalleli polise mahallede kavga çıktığını ve yaralılar olduğunu söyleyerek çağrıda bulundu. Aynı çağrıyı 112 sağlık ekiplerine de yapan mahalleli ellerinde bayraklar, çiçekler ve pasta ile bekleyişe koyuldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mahalleli, polis ve sağlık ekibindeki görevlilere çiçek ve pastalar vererek yanlarında oldukları mesajını verdi.

İKİ BÜYÜK PANKART ASILDI

Mahalle sakinleri ayrıca bir apartmana polis ve sağlıkçıların için iki pankart astı. Sağlıkçılar için asılan pankartta, "Her zaman olduğu gibi bu kötü zamanlarda da bizlerin sağlığı için 7/24 görev alan, ailesinden, eşinden, çocuklarından bizler için ayrı kalan fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. Polis teşkilatının 175'inci yılının da kutlandığı pankartta ise, "Şanlı tarihi boyunca, milletimizin huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olan sizlerin temel hak ve özgürlüklerden ödün vermeden, fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 175. yılını kutluyoruz" denildi.

'BİR GÜN DE OLSA MUTLU OLMALARINI İSTEDİK'

Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkan, özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan zor günlerde polis ve sağlıkçıların değerinin daha fazla anlaşıldığını söyledi. Özkan, "Aslında hepimiz görüyoruz ki özellikle bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza ve polisimize çok ihtiyaç duyuyoruz. O nedenle onların 1 gün de olsa mutluluğunu sağlamak istedik. Bunu başarmak bizi onore etti. Onlar varsa biz varız. Sağlık için evde kalalım diyoruz" dedi.

'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİ İÇİN SOKAKLARDAYIZ'

Sürpriz karşısında çok şaşırıp mutlu olduklarını söyleyen polis memuru Enes Paray, "Böyle bir şey düşünerek bu şekilde güzel bir organizasyon yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Emniyet güçleri olarak bu zor günlerde elimizden gelenin en iyisini yapmak için sokaklardayız. Bizim tek isteğimiz lütfen evlerinde kalsın. Devletimiz kimseyi mağdur etmiyor. Sokaklarda her zaman varız. Ne lazımsa her zaman bizi aramanız yeterli" diye konuştu.

"BU ZOR GÜNLERİ HEP BERABER ATLATACAĞIZ'

Acil sağlık görevlisi Meryem Koç, çok şaşırdıklarını ifade ederek, yaşanan zor günleri el ele vererek atlatacaklarını ifade etti. Koç,"Böyle bir şey organize ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Zor günler geçiriyoruz. Hep beraber el ele verip bu durumu atlatacağız. Gerçekten çok şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA