Edirne'de aşılamada rekor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de aşılamada rekor

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Sağlık

Edirne'de aşılamada rekor En az vaka görülen 5'inci il olan Edirne'de nüfusun yüzde 50'sinden fazlası aşılandı Türkiye'de nüfusa oranla en çok Kovid-19 aşısının yapıldığı il olan Edirne'de, nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası aşılandı.

Edirne'de aşılamada rekor

En az vaka görülen 5'inci il olan Edirne'de nüfusun yüzde 50'sinden fazlası aşılandı

EDİRNE - Türkiye'de nüfusa oranla en çok Kovid-19 aşısının yapıldığı il olan Edirne'de, nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası aşılandı. 407 bin 763 nüfuslu Edirne'de, birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 209 bin 878 oldu.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de, Kovid-19 aşı çalışmaları başarıyla devam ediyor. Kovid-19 aşısını en fazla uygulayan illerin başında gelen Edirne, toplumsal bağışıklık hedefine hızla ilerliyor. Günlük yaklaşık 10 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılan Edirne'de, bugün saat 08.45 itibariyle birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 209 bin 878 oldu. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı da 122 bin 005'e ulaştı. Toplam yapılan aşı sayısı 331 bin 883 oldu.

Mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi

Edirne'de fabrikada mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması hızla devam ediyor. Bu kapsamda, fabrikalarda çalışanlar da mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılanıyor. Yönetiminin talebi üzerine fabrika içinde aşı odasına dönüştürülen yere gelen aşı ekibi, gerekli bilgilendirmenin ardından randevusu bulunan işçilere aşılarını yaptı. Fabrika personellerinden Özlem Kılıç, mobil aşı uygulamasının çok güzel bir proje olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Edirne, en az vaka görülen 5'inci il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye'de en az vakaya sahip 5'inci il olan Edirne'de, haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide 12,51 oldu.

Edirne'de aşılamada rekor
Edirne'de aşılamada rekor
Edirne'de aşılamada rekor
Edirne'de aşılamada rekor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi
Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide görüldü
Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Okay Yokuşlu Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de aşılamada rekor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 09:52:37. #1.14#

title