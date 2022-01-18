Edirne'de aşçı adayı öğrenciler bıçak kullanmanın inceliklerini öğrendi - Haberler
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Edirne'de aşçı adayı öğrenciler bıçak kullanmanın inceliklerini öğrendi

Edirne'de aşçı adayı öğrenciler bıçak kullanmanın inceliklerini öğrendi
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesinde (TÜ) aşçı adayı öğrenciler, mutfakta bıçak kullanmanın inceliklerini öğrendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) aşçı adayı öğrenciler, mutfakta bıçak kullanmanın inceliklerini öğrendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık ve Turizm Otelcilik programı öğrencilerine yönelik, "Günümüzde kesici aletler ve bıçakçılık" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Pirge Bıçakçılık İmaj Müdürü Tankut Paçacı ve bıçak danışmanı şef Sadık Doğan tarafından gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere bıçağın anatomisi, kullanımı, seçimi, bakımı ve çeşitleri hakkında bilgiler verildi.

Öğrenciler bıçakların üretim süreçleri, modelleri ve teknikleri ile ilgili detaylı bilgiler edinirken, yaptıkları uygulamalarla da tecrübe kazandı.

Seminere, Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

Trakya Bölgesi, Turizm, Güncel, Haber

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