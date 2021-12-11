Edirne'de asayiş ve trafik uygulamasında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Edirne'de asayiş ve trafik uygulamasında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Edirne'de asayiş ve trafik uygulamasında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de 142 polisin katılımıyla gerçekleştirilen genel asayiş ve trafik uygulamasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'de 142 polisin katılımıyla gerçekleştirilen genel asayiş ve trafik uygulamasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Keşan ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 14'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G, F.B, H.H.D, E.D, H.B ve T.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Keşan ilçesinde 142 polisin katılımıyla, suç unsurlarının ele geçirilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla dün düzenlenen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalanmış, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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