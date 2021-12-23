Asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullara yakın umuma açık iş yerlerinde ve halkın yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği uygulamada, 796 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Yaklaşık 150 polisin katıldığı uygulamada denetlenen 150 sürücüden 14'üne 12 bin 192 lira ceza uygulandı, 2 motosiklet otoparka çekildi.

Narkotik dedektör köpeği "Konga"nın da kullanıldığı denetimlerde metruk binalarda ve şüpheli alanlarda tarama yapıldı.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan K.Ç, N.Y, E.A, H.K, İ.G, A.K. ve E.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.K. ve E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.