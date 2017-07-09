Edirne'de Asayiş

Edirne'de park halindeki otomobilden para ve cep telefonu çalındı.



Alınan bilgiye göre, A.S'nin Meydan Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 500 lira ve cep telefonu çalındı.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



104 sürücüye 41 bin 399 lira ceza kesildi



Edirne'deki trafik denetimlerinde 104 sürücüye 41 bin 399 lira ceza kesildi.



Şehir içi ve bölge trafik ekiplerince kontrol edilen 607 araçtan 104'ünün sürücüsüne, eksik belge veya kural ihlali nedeniyle 41 bin 399 lira ceza uygulandı.



Kontrollerde, 6 araç da trafikten men edildi.



Pasaportu olmayan Pakistan vatandaşı yakalandı



Edirne'nin Meriç ilçesinde pasaportu olmayan Pakistan vatandaşı yakalandı.



Jandarma ekipleri, Sarıcaali köyünde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Pakistan vatandaşını yakaladı.



Yakalanan Pakistanlı, sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesine gönderildi



Trafik kazası: 1 yaralı



Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, E.Y.N'nin kullandığı otomobil, Saçlımüsellim köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.



Kazada yaralanan sürücü E.Y.N, Uzunköprü Devlet Hastanesi kaldırıldı.