Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, polis merkezine giden E.M, ayrı yaşadığı eşi S.M'nin kendisini darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayıp eşini arıyor

Edirne'de bir kişi kayıp eşinin bulunması için şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Sabuni Mahallesi'nde oturan U.Ü, eşi G.Ü'nün alışveriş yapmak için evden ayrıldığını ve bir daha eve dönmediğini belirtti.

U.Ü, polis merkezine giderek eşinin bulunmasını istedi.

Evin su sayacını çaldılar

Keşan bir kişinin evinden su sayacı çalındı.

Alınan bilgiye göre, Ç.K'nın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinin su sayacı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.