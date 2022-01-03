Edirne'de asayiş - Haberler
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Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de bir evin bodrum katından bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evin bodrum katından bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki bir evin bodrum katından bisiklet çaldığı iddiasıyla Fas uyruklu S.M'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.M, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cebindeki 7 bin avronun çalındığını iddia etti

Edirne'de bir kişi cebindeki 7 bin avronun çalındığını iddia ederek polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde bir lokantada yemek yedikten sonra kuaföre giden R.K, bir süre sonra cebinde bankaya yatırmak üzere tuttuğu paralarının olmadığını fark etti.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan R.K, parasını çalan kişilerin bulunmasını istedi.

Kayıp kızını arıyor

Edirne'de bir kişi, kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

N.C, Uzunköprü Polis Merkezine giderek, kızı C.C'nın evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini ve hayatından endişe duyduğunu belirterek, bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı.

538 sürücüye 260 bin 562 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 538 sürücüye 260 bin 562 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen bin 760 araçtan 538'inin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 260 bin 562 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 15 araç da trafikten men edildi.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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