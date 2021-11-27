Edirne'de asayiş

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'de kağıt toplayan kişinin motosiklet römorku çalındı.

Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan T.E. kağıt topladıktan sonra motosikletini evinin önüne park etti.

Döndüğünde motosikletinin arkasında takılı olan kağıt römorku bulamayan T.E. polise şikayette bulundu.

? Hastanede çantasını kaybeden kişi polise başvurdu

Keşan ilçesinde hastanede içerisinde para olan çantasını kaybeden kişi polise başvurdu.

Keşan Devlet Hastanesine muayene için giden Ü.Ç. işini bitirdikten sonra buradan ayrıldı.

Çantasını hastanede unuttuğunu hatırlayan Ü.Ç. içerisinde 4 bin lira olan çantasını bulamayınca polise şikayette bulundu.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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