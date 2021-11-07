Edirne'de Asayiş

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, T.K'nın, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

T.K'nin itfaiye ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler motor kısmından yanmaya başlayan otomobili kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.

Üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Edirne'de üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yıldırım Beyazıt Mahllesi'nde yaptıkları kontrollerde, şüpheli davranışlarda bulunan H.Ü'nün üzerini aradı.

Yapılan kontrolde H.Ü'nün cebinde 2.41 gram esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp babasını arıyor

Edirne'de bir kişi kaybolan babasının bulunması için polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Medrese Alibey Mahallesi'nde oturan Ö.Ç, babası İ.Ç'nin 3 gün önce evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek polis merkezine başvurdu.

Polis ekipleri kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

218 sürücüye 95 bin 83 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 218 sürücüye 95 bin 83 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 844 araçtan 218'inin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 95 bin 83 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 5 araç da trafikten men edildi.

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