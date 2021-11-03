Edirne'de asayiş - Haberler
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Edirne'de asayiş

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişi yediği mantardan zehirlendi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi yediği mantardan zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hasköy'de topladığı mantardan yaptığı yemeği yiyen S.A, bir süre sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Mantardan zehirlendiği belirlenen S.A, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü ilçesinde park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin evinin bahçesinde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

163 sürücüye 65 bin 283 lira ceza

Edirne'de trafik denetimlerinde 163 sürücüye 65 bin 283 lira ceza yazıldı.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 433 araçtan 163'ünün sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 65 bin 283 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 3 araç trafikten men edildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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