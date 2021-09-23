Edirne'de asayiş - Haberler
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Edirne'de asayiş

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de asayiş

Edirne'de bir otomobilde uyuşturucu yakalanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde uyuşturucu yakalanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada N.D'nin üzerinde 13 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili N.D. ve araçtaki A.K. gözaltına alındı.

Parası ve eşyaları çalınan kişi polise başvurdu

Keşan ilçesinde, parası ve eşyaları çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan T.Y. pazara gitmek için evinden çıktı.

Pazar çantasını almak için tekrar evine dönen T.Y. içerisinde 120 lira, telefon ve gözlüğün olduğu çantayı bahçe giriş kapısına bırakarak evine girdi.

Döndüğünde çantasını yerinde bulamayan T.Y. polise başvurdu.

Üzerinde uyuşturucu yakalandı

Uzunköprü ilçesinde üzerinde uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.A'nın üzerinde arama yaptı.

Şüphelinin üzerinde 0,59 gram bonzai ve 0,28 gr metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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